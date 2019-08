Si è concluso l'intervento di bonifica di uno dei terreni-discarica sotto sequestro in via del Pozzo a Paperino. Ne dà notizia il Comune di Prato che ha seguito passo passo, anche con il controllo della polizia municipale, tutte le fasi di ripulitura di quest'area, da tempo al centro di un braccio di ferro tra proprietà e amministrazione comunale per l'uso improprio che ne veniva fatto fino allo scorso aprile, quando la Procura di Prato ne ha disposto il sequestro probatorio dopo un maxi blitz delle forze dell'ordine ( LEGGI).

In attesa che l'iter giudiziario faccia il suo corso e Arpat termini gli accertamenti sull'eventuale contaminazione del suolo, l'amministrazione comunale sta eliminando la discarica, in danno ai responsabili, per far tornare alla normalità gli abitanti di questo quartiere a sud di Prato. Per questa porzione di terreno, di fronte al cimitero, ci sono voluti ben 22 viaggi dei camion incaricati da Alia che ogni volta sono stati scortati per evitare problemi. Questa foto è stata scattata prima che iniziassero le operazioni di pulizia e documento lo stato di degrado del luogo.Si tratta di oltre 85 tonnellate di rifiuti anche speciali tra scarti edilizi, ferrosi, plastici e materiale elettronico su un terreno di neanche 3mila mq. Per ogni intervento sono stati rimossi e poi apposti nuovamente i sigilli.