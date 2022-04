23.04.2022 h 13:30 commenti

Maxi controllo dei carabinieri e della Municipale in centro, raffica di denunce, multe e patenti ritirate

Una decina le pattuglie impegnate con l’aiuto dell’unità cinofila di piazza dei Macelli. Controlli che saranno ripetuti in futuro

Sei patenti ritirate per guida sotto l’effetto di alcol o per possesso di droga, nove persone segnalate alla Prefettura per possesso di stupefacenti destinate all’uso personale, una denuncia per spaccio di cocaina da parte di un ventenne nordafricano, decine di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e in particolare per la sosta selvaggia. Un nigeriano è stato denunciato per uso di documento falso poiché è stato sorpreso alla guida della sua autovettura ed all’atto del controllo ne ha esibita una fraudolenta.

E’ l’esito dei controlli effettuati ieri sera, 22 aprile, in centro e dintorni dai carabinieri e dalla polizia municipale. Particolare attenzione è stata data alla zona tra piazza Mercatale e piazza San Marco. In campo una decina di pattuglie e l’unità cinofila antidroga della Polizia municipale. “Una collaborazione fruttuosa tra istituzioni - spiega in un comunicato l’Arma - con controlli che saranno ripetuti anche nel prossimo futuro, anche in altre zone della città, per far fronte alla sempre maggiore richiesta di sicurezza cui auspica ed ha diritto la cittadinanza pratese”



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus