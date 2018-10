10.10.2018 h 12:17 commenti

Maxi controllo della polizia nei Macrolotti: impegnate numerose pattuglie e l'elicottero

Da stamani in azione gli equipaggi delle Volanti, della Stradale e del Reparto prevenzione crimine. Particolare attenzione prestata ai mezzi che trasportano merci

E' stato impegnato in una serie di controlli nelle aree industriali dei Macrolotti l'elicottero della polizia che stamani, 10 ottobre, ha volteggiato sui cieli della zona sud ed est della città. A terra, invece, sono state circa una decina le pattuglie impegnate, tra Volanti, Stradale e Reparto prevenzione crimine per un totale di 22 operatori. L'attività si è concentrata in particolare lungo le direttrici viarie con controlli dedicati soprattutto ai mezzi che trasportano merci. 60 le persone identificate e numerosi i veicoli passati al setaccio. Due mezzi sono risultati provento di furto. Inoltre sono stati elevati 17 verbali per violazioni al codice della strada. Si è trattato in particolare di irregolarità della documentazione dei veicoli.

