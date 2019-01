23.01.2019 h 16:41 commenti

Maxi controllo antidroga al Copernico: in azione polizia, guardia di finanza e i cinofili della Municipale

Stamani blitz a sorpresa nell'istituto di viale Borgo Valsugana. Passate al setaccio le aule e gli spazi comuni con esito negativo: non è stata trovata traccia di sostanze stupefacenti

“Erano una ventina di agenti, forse anche di più. Con i cani. Hanno passato in rassegna aule, bagni, spazi comuni, il bar, le aule fuori sede nel giardino, ex Fil, e i giardini circostanti”. Un vero e proprio blitz quello registrato stamani, 23 gennaio, al liceo scientifico Niccolò Copernico in viale Borgo Valsugana e raccontato a NdP da alcuni studenti presenti al momento dei controlli. Una visita in grande stile. Tanto che, all’inizio, qualcuno si è domandato cosa fosse successo: chi ha pensato a qualche crimine, chi a cose ben peggiori.

Invece il dispositivo di agenti della Questura e finanzieri con il supporto dei cinofili della polizia municipale, erano impegnati in uno dei controlli antidroga nelle scuole disposti a livello nazionale. Dalla Questura spiegano che i blitz verranno fatti a rotazione in tutti gli istituti superiori della città. Nessuno alla vigilia era stato informato.

Così è facile immaginare la sopresa tra gli studenti e anche gli insegnanti. Troppi quei poliziotti e quei finanzieri per lasciar immaginare un “semplice” controllo antidroga. Di quelli di routine. Di quelli che fanno stare le famiglie più tranquille. E questa mega visita sì che le farà stare tranquille, visto che ha certificato la totale assenza di droghe, o residui, dentro e fuori dalla scuola. Il risultato finale è stato incoraggiante.

“Gli agenti sono entrati in varie classi – continua uno degli studenti – con il cane a guinzaglio a fiutare ogni singolo anfratto e ogni zaino”. “Una situazione insolita – conclude la compagna di classe – anche se a dire il vero era già capitato. Ma quando ti trovi nel mezzo di un simile via vai non è bello. Ma sicuramente importante per la sicurezza di ognuno di noi. Ben vengano. E visto che non è stato trovato niente, tanto meglio”.