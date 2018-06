19.06.2018 h 15:07 commenti

Maturità, domani la prima prova per 1.650 studenti. Biffoni: "Metteteci il cuore, sarà un momento indimenticabile"

"In bocca al lupo" del sindaco e presidente della Provincia ai ragazzi arrivati al termine delle scuole superiori

"Sarà una notte lunghissima, vivrete anche momenti di sana tensione, ma sappiate che resterà uno dei ricordi più indelebili della vostra vita. Metteteci il cuore, l'esame di maturità è sempre un momento bellissimo, anche se adesso vi terrorizza". Il sindaco e presidente della Provincia Matteo Biffoni manda il proprio personale "in bocca al lupo" ai ragazzi che domani, mercoledì 20 giugno, affronteranno la prima prova dell'esame di maturità. "Non ci sono consigli, mando solo un forte abbraccio a tutti i 1.650 ragazzi che saranno sui banchi domattina per la prima prova! Qualunque cosa decidiate di fare dopo, continuare gli studi o inserirvi nel mondo del lavoro - conclude Biffoni - la maturità sarà una prova importante per voi stessi, un passaggio significativo verso il futuro".

Domani mattina alle 8.30 sarà la vicepresidente della Provincia di Prato Paola Tassi a dare l'in bocca al lupo all'istituto Dagomari.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus