Maturità, domani 1.480 ragazzi affronteranno il tema. Debutto per la nuova formula che stravolge la prova orale

Intanto su internet è iniziato il tototema: secondo un'indagine della polizia postale 1 ragazzo su 6 è convinto di trovare le tracce in rete, il 42% degli intervistati teme di essere perquisito

Conto alla rovescia per l'esame di maturità: domani mattina, 19 giugno, 1.480 ragazzi pratesi affronteranno il tema, la prima delle due prove scritte previste dalla riforma dell'esame di stato.

I maturandi potranno scegliere fra sette ambiti: artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. E come ogni anno è iniziato il tototema, la ricerca su internet dei titoli che saranno contenuti nelle buste . Al top della classifica il cambiamento climatico e i 'Fridays for Future' promossi dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg. Si ipotizza anche una traccia su Martin Luther King, a 90 anni dalla morte. Altro anniversario che ricorre è il trentennale della nascita World Wide Web nel 1989 e i 500 anni dalla morte del genio Leonardo Da Vinci. Supposizioni, che non hanno nessun supporto scientifico, ma è ormai uno dei tanti rituali che precedono gli esami di stato nell' era di internet. Anche se, secondo un' indagine condotta dalla polizia postale su 3.000 studenti italiani, 1 su 6 è convinto di trovare in rete le tracce dei temi e, 1 su 5, che il telefonino sia sotto controllo per scoprire chi copia.

E a proposito di false credenze: il 42%, teme di poter essere “perquisito” dai professori di commissione e circa il 19% è convinto che la scuola sarà “schermata” per impedire ai cellulari di connettersi ad internet, l’8% si aspetta di trovare commissari d’esame dotati di strani dispositivi di rilevamento magnetico per i cellulari. Gran parte dei ragazzi, invece, è cosciente che utilizzare il telefonino equivale all’espulsione dalle prove d’esame (92%). Rimangono incertezze per quanto riguarda ciò che è ammesso o vietato durante la maturità: per il 31% degli studentii, infatti, non costituisce reato ricevere le soluzioni delle tracce dall’esterno, mentre la prova è in pieno svolgimento.

Giovedì 20 giugno i ragazzi affronteranno la seconda prova scritta specifica per ogni indirizzo che abbina due materie (greco e latino al classico, matematica e fisica allo scientifico....), mentre da quest'anno è stata abolita la terza prova, conosciuta come "il quizzone". Le maggiori novità, però, riguardano il colloquio orale: niente più tesina ma l'estrazione di un documento che potrebbe essere un testo, una poesia un quadro una formula matematica da cui iniziare l'esame che si concluderà con una relazione sull'esperienza dell' alternanza scuola lavoro.

A fare l'imbocca al lupo ai mutarandi il sindaco Matteo Biffoni: " In queste ore di tensione, preoccupazione e sana agitazione credo che non vogliate sentirvi dire altro. Ma credetemi, la maturità è un'esperienza unica che vi resterà nel cuore per sempre. Metteteci impegno e passione, è un momento bellissimo da condividere con i compagni che hanno percorso questi anni insieme a voi" .







