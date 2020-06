09.06.2020 h 14:54 commenti

Maturità, commissioni e presidi ok. Ecco come si preparano le scuole

A una settimana dall'inizio dell'esame di stato, la prima che non prevede la presenza di tutti i ragazzi in aula e le due prove scritte, l’ufficio Regionale scolastico è riuscito a nominare tutti i membri

Completate le commissioni per l’esame di stato. A una settimana dalla maturità, la prima che non prevede la presenza di tutti i ragazzi in aula e le due prove scritte, l’ufficio Regionale scolastico è riuscito a nominare tutti i membri, presidenti compresi. Per coprire eventuali defezioni dell’ultima ora è stata anche prevista la possibilità di attingere ad altre graduatorie. Intanto le scuole si preparano a organizzare spazi e protocolli per permettere i colloqui orali in piena sicurezza.

Al liceo Livi, la dirigente scolastica Maria Grazia Ciambellotti insieme al corpo docenti e al responsabile per la sicurezza, ha individuato un percorso di entrare e uno di uscita differenziato per gli studenti del linguistico e quelli dello scientifico, diversificazione dei bagni anche per eventuali uditori, mentre per tutti all’ingresso è obbligatoria la misurazione della temperatura e la sanificazione delle mani. “Ogni ragazzo potrà avere al suo fianco una sola persona -spiega Ciambellotti- abbiamo poi messo a disposizione di ogni presidente due collaboratori scolastici, in modo che non ci siano contatti fra le singole commissioni. Ogni colloquio durerà in media 60 minuti, il doppio per gli studenti dell’Esabac. Ovviamente non verranno esposti i cartelloni con i risultati, ma il voto verrà comunicato a ciascun studente”.

Se ormai la macchina per la maturità è pronta preoccupa il prossimo anno scolastico: “Mi mancano gli spazi – spiega Ciambellotti – già in situazione anticovid avevo chiesto l’autorizzazione ad avere almeno due classi in più che mi sono state negate, così in media per ogni aula ho 29 ragazzi, con le norme anticovid mi mancano 11 per il Livi e 18 per il Brunelleschi che potrebbero essere recuperate rispettivamente dal Rodarino e per Montemurlo dal Marconcino e nell’ ex sede dell’Asl “.

Al Datini, invece, almeno per quanto riguarda la maturità problemi di spazio non ci sono: palestra, sala ricevimento, per l’occasione completamente ristrutturata, ospiteranno i maturandi e le commissioni. La postazione del candidato, sotto la Lim si riconosce per il colore blu del banco, gli altri tavoli invece, saranno contrassegnati dei nomi di commissari e presidente. “I ragazzi passeranno, prima di entrare nell’aula – spiega il dirigente Daniele Santagati – davanti ad un termoscanner che misura la febbre, se sarà superiore a 37,5 gradi l’alunno sarà fermato. Nei prossimi giorni, a ridosso della data del’esame, procederemo con la sanificazione degli ambienti. Per giugno siamo pronti, meno per la ripresa di settembre”.

Santagati, per evitare altri mesi di sola didattica a distanza, propone lezioni anche pomeridiane in modo da utilizzare più aule per una sola classe e mantenere la distanza sociale. “Se così non fosse mi servirebbero 58 nuove stanze, praticamente una nuova scuola”

Intanto, anche gli altri istituti scolastici stanno ultimando la preparazione per gli spazi da mettere a disposizione di insegnanti e alunni. Lunedì 15 si incontreranno le commissioni, molti presidenti si sono già messi in contatto con i dirigenti delle loro sedi, poi martedì saranno i ragazzi, dopo mesi di quarantena, a ritornare in classe. E questa volta sono molto contenti di ricominciare a riprendere, anche se per poche ore, una situazione di normalità.



