30.04.2020

Maturità, colloquio orale in classe: le scuole si attrezzano per rendere l'esame sicuro

La Provincia acquisterà i dispositivi di sicurezza, mentre lo Stato garantirà la sanificazione degli ambienti. Intanto i presidi organizzano spazi e regolamentano gli accessi. In arrivo anche i termometri

a.a.

Niente prove scritte e un colloquio orale in classe, il ministro della pubblica istruzione Lucia Azzolina ha annunciato le modalità con cui verrà realizzata la maturità prevista per il 17 giugno. Decisione che è piaciuta ai presidi pratesi, che però ha come conseguenza immediata l'organizzazione della sanificazione degli ambienti, l'individualizzazione delle aule dove si terranno gli esami e l'acquisto di disinfettanti, termometri e protezioni personali. Una macchina complicata e anche costosa che, però, sarà in parte in carico alla Stato e in parte alla Provincia. “La sanificazione – spiega il presidente della Provincia– è un procedimento serio, per questo tramite il bando della città metropolitana a cui abbiamo partecipato ho deciso di estendere il servizio anche alle scuole in modo da ottenere una sanificazione corretta che permetta ai ragazzi di affrontare questa importante prova in sicurezza, e di spendere in modo corretto i finanziamenti pubblici. Questa operazione sarà a carico dello Stato, mentre la Provincia acquisterà il materiale di protezione, i termometri e i prodotti per la sanificazione di tutti i giorni”.Il calendario degli interventi nelle scuole verrà organizzato nelle prossime settimane, intanto però i singoli istituti si stanno organizzando per individuare le aule e gli spazi idonei ad ospitare i colloqui. “Le commissioni – spiega il dirigente scolastico Stefano Pollini – sono sette quindi riusciamo a gestire gli spazi con i distanziamenti sociali, ogni aula potrà al massimo ospitare dieci persone tra insegnanti candidato un testimone e forse qualche compagno che vuole assistere all'esame. Ogni due ore abbiamo previsto la sanificazione delle aule, i ragazzi arriveranno con guanti e mascherine, all' ingresso verrà presa la temperatura e disporremo tutte le distanze che saranno necessarie mantenere”. Gli alunni di quinta potranno quindi tornare nella loro scuola, anche se soltanto il tempo del colloquio, per gli altri invece è un arrivederci a settembre. “Stiamo cercando di organizzare un evento in video conferenza per i saluti – continua il dirigente scolastico – per ora è stato fatto con tutti i rappresentanti di classe.”. All' istituto alberghiero non mancano certo gli spazi e così il dirigente scolastico Daniele Santagati ha individuato quattro aule che variano dai 250 ai 50 metri quadrati dove organizzare gli esami di stato. Il personale sarà munito anche di visiere e avrà il compito di pulire le postazioni ogni volta che un colloquio finisce, un'operazione abbastanza veloce. “Sono contento della scelta di un colloquio orale – spiega il preside - e spero che resti anche per i prossimi anni visto a mio giudizio gli scritti sono inutili e costosi. Con l'orale si è in grado di valutare un percorso che è durato cinque anni. Il prossimo passo è quello di riaprire la scuola ma, soprattutto, i laboratori che per noi sono essenziali. Le lezioni si possono continuare a tenere con la didattica a distanza, se non ci si potrà organizzare diversamente, mentre per i laboratori potremmo anche pensare a una turnazione”i. Per i due istituti sono state individuate le classi in cui si terranno i colloqui, predisposta la sanificazione delle postazioni e anche tavolini ad ogni piano con gel e guanti monouso a disposizione degli insegnanti, in arrivo i termometri, sono state acquistati anche dei macchinari per la sanificazione più puntuale che saranno utilizzate anche nei prossimi mesi. . “Bene il ritorno in classe anche solo per l'esame – spiega la preside Maria Grazia Ciambellotti – però mi sarebbe piaciuto che si fosse previsto il rientro a scuola per i maturandi prima dell' esame per cercare di prepararli al colloquio e ristabilire un contatto che comunque si è perso, nonostante la didattica a distanza abbia funzionato”.i. Solo sei le quinte che affronteranno gli esami di maturità ,quindi non ci sono problemi di spazi visto che non sono previsti accorpamenti con altre scuole. L'istituto è già dotato di una termocamera che però sarà affiancata dall' utilizzo di termometri , il personale scolastico provvederà a sanificare le postazioni dopo ogni esame. “Stiamo aspettando le direttive del ministero per capire ad esempio se il personale interno può fare un auto certificazione che non ha la febbre, e le modalità per la valutazione dei ragazzi. Nel l frattempo andiamo avanti con la didattica, gli studenti in questo periodo hanno riscoperto l'importanza della scuola non come obbligo, ma come momento di formazione e questo è sicuramente positivo”.