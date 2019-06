12.06.2019 h 12:44 commenti

Maturità, ammessa la maggioranza dei ragazzi. Ma in una classe del Marconi record di bocciati

Sei in una sola sezione non potranno fare l'esame di stato, al Livi e al Brunelleschi tutti ammessi. La prima prova, mercoledì 19 giugno, con la nuova formula che prevede solo due scritti e un colloquio orale, a partire dall'analisi di un documento estratto a sorte

a.a.

Conto alla rovescia per l'esame di maturità che inizierà mercoledì 19 giugno con la prova d'italiano. Intanto sono stati pubblicati i primi elenchi degli ammessi all'esame di Stato; al Marconi sei ragazzi tutti della stessa classe dovranno ripetere l'anno. Meglio al Livi e al Brunelleschi dove sono stati ammessi tutti, mentre sono nove i bocciati al Datini, sei al Gramsci Keynes e al Dagomari, tre al Buzzi.All'ansia tipica degli esami di maturità, quest'anno, si aggiunge anche l'incognita per la nuova formula che ha abolito la terza prova, per tutti il "quizzone" e ha modificato la seconda con uno scritto d'indirizzo. Ad esempio, al liceo classico, il secondo giorno degli scritti i ragazzi affronteranno la prova di greco e latino, allo scientifico di matematica e fisica e al linguistico le due lingue principali scelte dai candidati.Le novità più importanti, però, riguardano i colloqui orali. Sparisce la "tesina" che viene sostituita da una busta chiusa dove è contenuto un documento, da cui inizierà la prova orale. All'interno ci potrebbe essere la riproduzione di un quadro, una formula di matematica, una poesia che daranno il via a un colloquio a tutto tondo sulle conoscenze dei ragazzi. La seconda parte dell'orale, invece, verterà sull' esperienza dell' alternanza scuola lavoro.Mentre si attendo i risultati degli esami e gli scrutini delle altre classi, resta il problema del sovraffollamento delle nuove iscrizione per il prossimo anno al Livi e al Marconi. Rientrata, invece, l'emergenza al Dagomari dove sono state ricavate alcune aule all' interno della sede di via Reggiana. Confermato l'utilizzo della succursale al Centro Ventrone.