Per i bambini ricoverati al Santo Stefano sono arrivati gli auguri di Natale da parte della polizia municipale. Una rappresentanza degli agenti, con il sindaco Matteo Biffoni e l'assessore Flora Leoni, questa mattina 24 dicembre ha consegnato al reparto di pediatria un dono per i pazienti che anche in questi giorni sono ricoverati in ospedale. Una confezione di mattoncini per rendere un pochino più sereno questo Natale. I doni sono stati acquistati grazie a una raccolta fondi in memoria di Susanna Maccioni, giovane donna morta improvvisamente qualche settimana fa e che ha donato gli organi.

Pacchi dono con dentro regali e giocattoli sono stati invece consegnati, nel pomeriggio di ieri 23 dicembre, dai poliziotti della Questura di Prato ai giovani ospiti della casa famiglia “Eli- Anawim Onlus” in via Valdingole a Viaccia che ospita ragazzi e bambini con problematiche familiari alle spalle. "Il questore di Prato Giuseppe Cannizzaro - spiegano dalla Questura - ha voluto portare un sorriso ai ragazzi meno fortunati, eprimendo, nell’approssimarsi delle Festività natalizie, la vicinanza e l’affetto della Polizia di Stato testimoniando l’impegno ad aiutare, anche con gesti simoblici, le categorie sociali più bisognose, in particolare in questi giorni che dovrebbero rapprentare per tutti un momento di serenità e di fiducia per il futuro".