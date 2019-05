14.05.2019 h 10:24 commenti

Mattia Martelloni è campione italiano di judo per il terzo anno consecutivo

Il giovane atleta ha vinto il titolo nella categoria Junior 55 kg. È il secondo judoka dell'Accademia Prato che si laurea campione nazionale nelle ultime due settimane

Ancora una grande soddisfazione per il judo pratese. A due settimane dalla vittoria di Anita Cantini ai campionati italiani assoluti, lo scorso sabato 11 maggio, a Brescia, è il pratese Mattia Martelloni a laurearsi campione italiano nella categoria Junior 55 kg. Per il giovane atleta dell’Accademia Prato è il terzo titolo italiano consecutivo.

Dopo aver disputato e vinto quattro incontri, la finale è stata la stessa dell’anno scorso: Mattia si è trovato davanti un altro forte atleta toscano, suo ex compagno di allenamenti. L’atleta gialloblu ha avuto la meglio anche questa volta, salendo sul primo gradino del podio. Così il maestro Fabio Barni festeggia di nuovo uno dei suoi atleti.

Ai campionati di Brescia hanno partecipato anche altri atleti dell’Accademia Prato. Nella categoria femminile 78 kg, Martina Cocco si riconferma al 7º posto negli Junior e nella categoria Assoluti. Per Diletta Martinasso, 57kg, dopo un incontro vinto, la strada viene sbarrata dalla titolare di categoria della squadra Carabinieri, per poi concludersi nella fase dei recuperi. Infine, prima ma positiva esperienza per Simeone Ruggiero nella categoria 66 kg.



