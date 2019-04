Il ministro dell'Interno Matteo Salvini sarà a Prato il prossimo 4 maggio, probabilmente nel pomeriggio. Le conferme arriveranno solo nei prossimi giorni ma fonti interne alla Lega specificano che ci sarà un comizio in piazza (da decidere quale, probabilmente piazza del Comune), preceduto da un incontro in prefettura.

Seppur gli addetti ai lavori parlino di una visita già in programma da tempo, appare singolare che il capo del Viminale decida di far tappa in città in coincidenza con lo scoppio delle polemiche per le contestazioni al prefetto e al questore durante la cerimonia per il 25 aprile, rese ancora più accese dalla denuncia annunciata dal questore e presentata dalla Digos ( LEGGI) In ogni caso la questione sarà sicuramente oggetto degli argomenti che il leader della Lega affronterà durante l'incontro in Prefettura e con ogni probabilità anche durante il successivo comizio elettorale. Cosa che innalzerà ulteriormente la tensione in città. Tra l'altro in prefettura dovrebbe essere presente anche Matteo Biffoni come sindaco di Prato a meno che non si opti per un vertice ristretto.Per Daniele Spada che è il candidato sindaco indicato dalla Lega per tutto il centrodestra, sarà il secondo incontro pubblico con Salvini. Il primo è avvenuto all'inizio del mese a Firenze quando il leader del Carroccio ha ufficializzato anche la candidatura di Spada.