06.03.2019 h 13:06 commenti

Matteo Renzi torna a Prato per presentare il suo ultimo libro

L'appuntamento è per venerdì sera. La notizia è stata comunicata stamani dalla segreteria del senatore Pd. La macchina organizzatrice è già in moto

Matteo Renzi torna a Prato per presentare il suo libro, "Un'altra strada. Idee per l'Italia di domani". L'appuntamento è per venerdì sera, 8 marzo, attorno alle 21. Il luogo della presentazione dovrebbe essere la camera di commercio ma la conferma si avrà solo nelle prossime ore. La notizia della visita dell'ex premier, infatti, è stata comunicata stamani, 6 marzo, per cui la macchina organizzativa è appena entrata in moto.

L'ultima volta che il senatore Pd ha varcato i confini pratesi risale a oltre un anno fa, nel febbraio 2018, in piena campagna elettorale per le politiche. In quell'occasione l'allora leader del Partito democratico partecipò a un'iniziativa di un movimento civico al Wall Art.

Stavolta non è un appuntamento di partito o comunque politico, ma sarà comunque l'occasione per commentare temi d'attualità come il risultato delle primarie nazionali che hanno visto il trionfo di Nicola Zingaretti e come le ultime mosse del governo giallo-verde.