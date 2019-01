Matteo Biffoni ha deciso di sciogliere la riserva e di candidarsi nuovamente alla carica di sindaco di Prato. L'annuncio verrà data in maniera ufficiale la sera di lunedì 7 gennaio, quando è stato organizzato un evento al Teatro Metastasio, "Prato città che cambia". Durante la serata Biffoni spiegherà i motivi che lo hanno convinto a correre per il bis sulla poltrona di primocittadino e annuncerà anche i punti base su cui intende impostare la sua campagna elettorale. Una bozza di programma che, sicuramente, punterà a completare i tanti progetti iniziati durante la legislatura che va a concludersi.

Non ci dovrebbe essere, invece, nessun annuncio sulla coalizione che potrebbe sostenere l'attuale sindaco. Nelle scorse settimane il Pd con il segretario Gabriele Bosi aveva già dato in maniera esplicita il suo via libera alla corsa di Biffoni ( LEGGI ). Da lunedì, quindi, ripartiranno con una certezza in più i tavoli e i confronti con le altre forze che potrebbero sostenere la candidatura dell'attuale sindaco il prossimo 26 maggio, quando i cittadini saranno chiamati al voto anche per rinnovare il parlamento europeo, oltre al consiglio comunale di Prato.