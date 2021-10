14.10.2021 h 15:40 commenti

Matteo Biffoni contrario ai tamponi gratuiti: "Usiamo le risorse per la sanità territoriale"

Il sindaco di Prato non condivide la possibilità di concedere la gratuità dei test ai lavoratori che non si sono vaccinati e ribadisce gli importanti risultati ottenuti in questi mesi, a partire dal 90% dei pratesi vaccinati che ha ringraziato per il senso civico dimostrato

Un anno fa i contagi settimanali in Toscana erano 5mila, oggi sono meno mille "tutta un'altra storia" per dirla con le parole del sindaco Matteo Biffoni che, oggi in occasione della presentazione all'ex Creaf , dei dati sulla campagna vaccinale nella provincia ha ribadito l'importanza di vaccinarsi, ma anche la sua contrarietà ai tamponi gratuiti. " Non condivido l'opzione tamponi gratuiti - ha sottolineato - le risorse devono invece essere destinate a strutture come il Pegaso o alla sanità di diffusione e non certo per chi , pur avendo a disposizione i vaccini gratuiti, per libera scelta decide di fare altro. Massimo rispetto, ma questa scelta non può essere pagata dalla collettività. Il green pass è la strada giusta, e i voglio ringraziare tutti i pratesi che si sono vaccinati con un grande senso civico. Tutto questo ha portato oggi a raccontare una storia completamente diversa da quella vissuta esattamente un anno fa, quando abbiamo aperto questo centro".

