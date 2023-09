E' già finita l'avventura di Lucio Brando sulla panchina del Prato. Stamani, 13 settembre, la squadra è scesa in campo per il consueto allenamento ma spiccava l'assenza del tecnico, che proprio ieri ha ricevuto quattro giornate di squalifica dal giudice sportivo dopo il "fattaccio" di Carpi ( LEGGI ). Un'assenza che non è passata inosservata ai tifosi presenti per assistere all'allenamento, tra i quali è girata ben presto al notizia del probabile esonero. Confermata poi nel pomeriggio da un comunicato della società dove si parla di interruzione consnsuale del rapporto lavorativo.

Una notizia che era nell'aria già da alcune ore. Del resto già dopo la partita di Carpi in tanti in società non avevano gradito la reazione del mister che, invece di calmare gli animi dei suoi giocatori dopo la mancanza di fair play da parte degli avversari, è stato tra i più scalmanati, come confermano poi le quattro giornate di squalifica ricevute. E anche nella prima gara stagionale, il derby di Coppa perso a Pistoia, era stato il nervosismo generale a segnare la compagine biancazzurra. Una situazione non nuova come testimoniano le tante giornate di squalifica collezionate anche la scorsa stagione dal miste. Decisiva sulla decisione delle parti, quindi, potrebbe essere stata proprio la squalifica rimediata al Cabassi. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Brando è passato nel pomeriggio al Lungobisenzio dove ha incontrato il presidente Stefano Commini per poi lasciare lo stadio, salutando tutti. Il tutto a poche ore dalla presentazione ufficiale della stagione 2023-24 al Lungobisenzio in programma stasera alle 19.45 quando ci saranno tutti i tesserati biancazzurri e l'intero settore giovanile. Curiosità a questo punto per chi sarà il nuovo allenatore.