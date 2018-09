21.09.2018 h 18:55 commenti

Matrimonio farsa ma senza truffa: assolto imprenditore accusato da una ballerina

I fatti risalgono al 2011 quando i due si erano "sposati" in diretta Skype con i parenti e gli amici di lei in Kazakistan. Il giudice ha accolto al tesi della difesa: la donna era d'accordo

Il matrimonio era effettivamente finto, così come il sindaco, con tanto di fascia tricolore, i testimoni, il registro del Comune, gli anelli, l'abito nuziale, gli invitati e tutto il resto. Ma il falso sposo (Andrea Sonatori, imprenditore 56enne, difeso dall'avvocato Ugo Fanti con il collega Luigi Bigagli) non ha raggirato la mancata sposa, una ballerina kazaka di 34 anni che lo ha portato davanti al giudice. Oggi, 21 settembre, il Tribunale di Prato ha assolto Sonatori da tutte le accuse per le quali era stato chiamato alla sbarra: truffa, sostituzione di persona e usurpazione di funzioni pubbliche.

Era stata la donna a denunciarlo. Ai carabinieri aveva dichiarato che solo un anno dopo la cerimonia, aveva scoperto di essere ancora nubile e che quello che lei credeva suo marito era in realtà sposato sì ma con un'altra donna, dalla quale si era solo separato civilmente.

Al termine del processo, però, è emersa una realtà ben diversa ed è stata accolta la tesi difensiva, condivisa anche dalla pubblica accusa, che ha chiesto l'assoluzione di Sonatori: il finto matrimonio era stato messo in piedi di comune accordo con la ballerina per compiacere la sua famiglia che vive in Kazakistan e che sarebbe stata tranquillizzata dal fatto di sapere la giovane accasata con un ricco italiano.

I fatti risalgono al 2011, quando il 7 ottobre 2011 si svolse la cerimonia civile celebrata da un falso sindaco di Poggio a Caiano in diretta Skype con i parenti della sposa in Kazakistan. Una messa in scena organizzata, come accertato dal processo, di comune accordo tra i due protagonisti, che si frequentavano da qualche mese dopo essersi conosciuti in un night club.