13.04.2022 h 09:44 commenti

Matilde Rosati canta Liliana Segre e le atrocità dell'Olocausto

Il brano è stato selezionato per il concorso di Amnesty international dedicato ai diritti umani. L'anteprima stasera a Fabbrica in Pedavena

Un brano dedicato alla senatrice Liliana Segre, superstite dell’Olocausto, al suo impegno di testimonianza e alla sua battaglia contro ogni forma di odio e di intolleranza. A scriverlo è stata Matilde Rosati, consigliera comunale Pd con il sogno di diventare una cantante. Lo presenterà, insieme a tutto l’album, questa sera, 12 aprile, a Fabbrica in Pedavena in via Galcianese. Il brano sulla Segre, molto apprezzato dall’ufficio di presidenza della senatrice e ora sottoposto alla sua attenzione, è stato scelto per partecipare a Voci per la libertà, il concorso di Amnesty International dedicato alle canzoni sui diritti umani.

La serata di oggi (inizio 21.15) sarà uno showcase per raccontare il percorso artistico intrapreso da Rosati. Interpreterà, quindi, i singoli già usciti, gli inediti tra cui quello dedicato alla storia della Segre, e qualche cover attinente al suo progetto artistico.



Edizioni locali collegate: Prato

