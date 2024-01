18.01.2024 h 16:04 commenti

Materiali tessili da riciclo, industriali e artigiani scrivono a Pichetto Fratin: "Niente norme a discapito del distretto pratese"

No alla loro classificazione come rifiuto. Questa la posizione di Confindustria Toscana Nord, CnaToscana Centro e Confartigianato Imprese Prato che hanno espresso al ministro dell'ambiente, ribadendo che il sistema produttivo locale è un vanto per il Made in Italy

Valorizzazione dei materiali tessili da riciclo, facilitazione massima nella loro gestione e pertanto, una volta individuati come tali, no alla loro classificazione come rifiuto: è questa in estrema sintesi la posizione che le categorie economiche pratesi Confindustria Toscana Nord, CnaToscana Centro e Confartigianato Imprese Prato hanno espresso in una lettera congiunta indirizzata al Ministero dell'ambiente. L'auspicio che viene formulato è che non si vogliano stabilire norme a discapito di un sistema produttivo che oggi è un vanto per il Made in Italy.

"E' evidente che il fatto stesso di classificare come rifiuti materiali già individuati come adeguati a essere reimmessi nei cicli produttivi costituisce una forte improprietà e non contribuisce certo a quella valorizzazione del riciclo che noi auspichiamo - commenta Francesco Marini, delegato per la sostenibilità della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord -. Molto opportuno che si cominci a parlare di end of waste, ma l'auspicio è che in primo luogo i rappresentanti delle aziende vengano coinvolti nella definizione delle norme europee, quelle che faranno da riferimento per le regole degli stati UE Italia inclusa. Il riciclo tessile è un ambito produttivo fortemente specialistico, noto in tutti i suoi risvolti solo a chi vi opera, in primis le aziende pratesi del settore. Sarebbe grave che processi storicamente del tutto integrati nel processo di riciclo venissero declassati a trattamento rifiuti: ciò costituirebbe un ostacolo sul piano pratico e una distorsione su quello economico, oltre che una svalutazione di un intero processo virtuoso per la tutela ambientale. Il rischio è che un'attività che vede Prato e l'Italia protagoniste nel mondo diventi difficile e si trasferisca in altri paesi."

La lettera nasce nell'ambito delle consultazioni per la definizione della disciplina del cosiddetto End of waste tessili, in sostanza le regole che stabiliscono quando un materiale di scarto, già classificato come rifiuto, cessa di essere tale per rientrare nel ciclo produttivo come materia prima secondaria.

Il testo parziale redatto dal Ministero è visto di per sé con favore dalle associazioni pratesi, dato che una normazione in materia è necessaria.

La qualifica di un materiale come rifiuto o viceversa come materia prima secondaria comporta infatti degli effetti molto significativi su vari piani: in primo luogo, le imprese che trattano rifiuti devono essere abilitate a svolgere quella specifica attività, con tutte le conseguenze anche burocratiche facilmente intuibili.

“Il tema dell’end of waste, da tempo sollevato proprio dal distretto pratese, rappresenta per le nostre aziende un fattore di importanza fondamentale e strategica – dicono Moreno Vignolini, presidente nazionale della Federazione Moda di Confartigianato, e Francesco Viti, presidente di Federmoda Cna Toscana Centro -. Agendo le nostre confederazioni anche a livello nazionale, siamo in stretto contatto anche con gli altri territori tessili coi quali si registra una sostanziale condivisione delle criticità sollevate a Prato, a testimonianza che le nostre osservazioni sono concrete e sostanziali. Il nostro impegno unitario è quindi più che mai quello di portare con forza a livello nazionale le nostre posizioni, avendo la forza e la credibilità perché possano venir accolte e integrate nel testo definitivo.”