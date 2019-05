15.05.2019 h 12:03 commenti

Materassi in "memory" donati al Centro La Nara: arrederanno le case protette per donne vittime di violenza

Stamani la consegna nella sede dell'azienda Bacciflex che già in passato aveva fatto donazioni analoghe: "Il lavoro che viene svolto dall'associazione è fondamentale, e abbiamo voluto dare il nostro contributo"

Tre materassi matrimoniali in "memory" sono stati donati dalla ditta Bacciflex al Centro La Nara, in prima linea nella lotta contro la violenza sulle donne. Stamani, 15 maggio, è avvenuta la consegna dei tre materassi, che sono destinati alle case protette dove vengono ospitate le donne vittime di violenza con i loro bambini. La donazione fa seguito a quella avvenuta qualche mese fa e, come sottolineano dall'azienda, verrà ripetuta anche in futuro.

"E' stata una nostra collaboratrice - spiega Jacopo Gheri, della Bacciflex - a metterci in contatto con La Nara. Abbiamo subito colto l'occasione: il lavoro che viene fatto dall'associazione è fondamentale. Noi poi abbiamo tantissime dipendenti donne, quindi c'è molta sensibilità su questo tema".

La Bacciflex commercia materassi con il marchio Chiaridiluna: è un'azienda pratese che da qualche anno ha spostato la sede operativa a Capalle. Ha 25 dipendenti e produce circa 25.000 materassi ogni anno distribuiti sia in Italia (120 i negozi partner) sia all'estero.