Materassi e mobilia abbandonati davanti al negozio, la denuncia di un lettore

La scoperta della discarica abusiva è stata fatta ieri dai titolari della lavanderia. Fino a domani non è previsto il ritiro

Sembrano piovuti dal cielo i 4 materassi e il divano abbandonati ieri, 18 settembre, davanti alla lavanderia di via Torino al Soccorso. La piazzola ecologica condominiale più volte è stata scambiata per una discarica pubblica in barba al decoro urbano ma stavolta l'inciviltà è andata oltre ogni limite. Il colpevole anche in questo caso non ha un nome. Nessuno ha visto niente. I titolari della lavanderia si sono trovati davanti alla camera da letto improvvisata ieri mattina e hanno subito chiamato la polizia municipale che poi ha contattato Alia. "Stamani gli operatori della partecipata hanno effettuato un sopralluogo - racconta il titolare dell'attività che preferisce restare anonimo - ma hanno preferito rimandare il ritiro a domani per motivazioni a noi non chiare. Speriamo sia davvero così perché per i clienti di un'attività commerciale non è la migliore delle accoglienze e contribuisce a rendere degradata l'immagine del quartiere".

