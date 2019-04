08.04.2019 h 14:14 commenti

Matematica senza segreti per quattro studenti del liceo San Niccolò

La squadra della prima liceo ha conquistato il concorso "Matematica per tutti" dell'associazione Tokalon. In finale anche le tre classi delle medie

Formule, logica, geometria e problemi non hanno segreti per gli studenti del San Niccolò. In particolare la prima classe del liceo scientifico è salita sul gradino più alto del podio al concorso nazionale "Matematica per tutti" dell'associazione Tokalon, ma anche le tre classi della scuola media sono arrivate alla finalissima che si è svolta il 5 e il 6 aprile a Roma a conferma del buon livello di preparazione di tutto l'istituto di piazza Cardinale Niccolò.

Il concorso, alla prima edizione, focalizza l'attenzione sul gioco di squadra, il calcolo a mente e l'uso della logica. L'adesione è stata notevole, ben 520 classi da tutta Italia che ovviamente hanno gareggiato divise per fascia di età degli alunni.



Il Conservatorio San Niccolò ha deciso di partecipare su proposta della coordinatrice del liceo, Benedetta Pacini. Al resto hanno pensato gli insegnanti di matematica della scuola, sia della media che del liceo. In ogni classe i ragazzi sono stati divisi in squadre da 4 in base alla sintonia proprio perchè, tra le altre cose, la gara richiedeva di risolvere i problemi attraverso una strategia di gruppo. Attraverso una selezione interna ad ogni scuola, sono arrivate alla finalissima di Roma solo le 60 classi migliori tra cui troviamo il San Niccolò in forze.

La gara è stata molto dura come ci spiega Giuditta Bettarini, insegnante di matematica della prima liceo che si è laureata campionessa nazionale nella propria categoria: "I ragazzi hanno trascorso il venerdì superando giochi da tavolo su logica e problemi che gli hanno permesso di arrivare ai duelli finali di calcolo a mente in cui hanno trionfato. Sono molto fiera di loro e di tutta la classe".

I nomi dei 4 ragazzi della squadra della prima liceo che ha trionfatto al concorso sono Annalisa Pucci, Susanna Yang, Sabrina Chen e Sergio Dai. Oltre alla coppa, hanno riportato a Prato un buono scuola per giochi didattici, ovviamente matematici.

Con i compagni delle medie che comunque hanno conquistato il posto in finale, i quattro piccoli geni dei numeri sono l'orgoglio della scuola e di tutta la città.

