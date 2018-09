11.09.2018 h 15:53 commenti

Massimo Ranieri torna al Politeama con "Sogno e son desto… 400 volte"

Presentata la stagione teatrale, il 26 dicembre è di scena il cantante napoletano, in programma anche operette, commedie e una rivisitazione del Barbiere di Siviglia

L’appuntamento, il 26 dicembre, con Massimo Ranieri è ormai diventato un classico della stagione teatrale del Politeama che, quest’anno propone anche opere, operette e pièce teatrali . “Una stagione – ha spiegato la presidente Roberta Betti – che va incontro ai gusti del nostro pubblico affezionato da decenni. Il teatro resta un punto fondamentale nel panorama culturale della città”.

Pensiero condiviso anche dall’assessore alla cultura Simone Mangani che ha ribadito la volontà, non solo politica, di sostenere il teatro. “Per il 2018 – ha spiegato – abbiamo investito 120 mila euro, nel 2017 erano 75 mila. Un segnale chiaro che va verso il sostegno del teatro, spero di riuscire a incrementare ulteriormente il budget con la previsione di bilancio che sarà discussa nei prossimi giorni”. Intanto la sala è stata messa a norma, la facciata su via dei Tintori ormai è in sicurezza e se arrivano i finanziamenti a primavere potrebbe partire un restauro della parte esterna.

Ad inaugurare la stagione il 10 e l’11 novembre la commedia Alle 5 da me, di Pierre Chesnot, per la regia di Stefano Artissunch, che racconta dei disastrosi incontri sentimentali di un uomo e di una donna: lui in cerca di stabilità affettiva, lei ossessionata dal desiderio di maternità. Protagonisti Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero

Il 24 e il 25 novembre, Francesco Pannofino e Emanuela Rossi, tornano insieme per una nuova commedia di Gianni Clementi, Bukurosh mio nipote.Tra battute e situazioni divertenti e imbarazzanti, è una raffinata riflessione sulla società contemporanea.

Dicembre si apre con un fuori abbonamento, domenica 9, un appuntamento dedicato all’opera con uno dei capolavori di Giacomo Puccini, Madama Butterfly, che rinnova il consolidato sodalizio tra il Politeama, l’Associazione Pratolirica – Amici della musica e la Scuola Comunale di Musica “G.Verdi” di Prato.

Sandro Querci, immancabile e affezionata presenza nel cartellone degli ultimi anni dell’ex-Banchini, presenta il 15 e il 16 dicembre, in prima nazionale una sua personale rivisitazione de Il Barbiere di Siviglia, una versione inedita nella sua forma pur rimanendo fedele ai contenuti narrati da De Beaumarchais. Un’incursione nella musica internazionale pop latina, sudamericana e spagnola, arricchita da una scenografia sorprendete fatta di luci e di colori.

Il 26 dicembre, dopo qualche anno di assenza, torna graditissimo un must fuori abbonamento: Massimo Ranieri in Sogno e son desto… 400 volte, per la gioia delle fan pratesi.

l 2019 si inaugura, il 12 e il 13 gennaio, con un cast d’eccezione, Giuseppe Pambieri, Paola Quattrini, Cochi Ponzoni e Erica Blanc in Quartet, tratto dalla pièce teatrale di Ronald Harwood.

Il primo appuntamento con l’operetta è per Il 19 e il 20 gennaio con la Compagnia di Operetta Teatro Musica Novecento che propone le arie più famose e divertenti dei capolavori della “piccola lirica”.

Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli mettono in scena, il 16 e il 17 febbraio, La casa di famiglia. Con loro Laura Ruocco a raccontare la storia di quattro fratelli, molto diversi, che hanno in comune un’unica cosa, la casa di famiglia dove sono nati

Dai drammi della famiglia italiana, si passa, il 9 e il 10 marzo, all’eccentrica e macabra Famiglia Addams con Gabriele Cirilli per la regia di Claudio Insegno.

A chiudere la stagione il 30 e il 31 marzo, un testo scritto e diretto da Cristina Comencini, Tempi nuovi, con Iaia Forte e Ennio Fantastichini.

La prevendita degli abbonamenti, per gli abbonati della scorsa stagione, si apre mercoledì 12 settembre, mentre per i nuovi abbonati, martedì 2 ottobre presso la biglietteria del Teatro; i biglietti per i singoli spettacoli fuori abbonamento sono in prevendita sempre da mercoledì 12 settembre, mentre quelli in cartellone da martedì 16 ottobre.



