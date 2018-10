04.10.2018 h 11:53 commenti

Massimo Carlesi saluta il Pd e aderisce al nuovo movimento Centro Solidale

L'esponente politico è attualmente consigliere comunale e in passato è stato assessore e candidato sindaco, sconfitto al ballottaggio nel 2009 da Roberto Cenni

Il Pd perde uno dei suoi esponenti più rappresentativi proprio alla vigilia delle elezioni di domenica per il segretario regionale. Massimo Carlesi, attuale consigliere comunale, ex assessore e candidato sindaco alle amministrative del 2009 (quando venne sconfitto da Roberto Cenni al ballottaggio) ha deciso di uscire dal partito per aderire a Centro Solidale, un nuovo movimento politico che punta a radunare esponenti del mondo cattolico e che, al momento, si situa nel centrosinistra come alleato del Pd anche in vista delle prossime elezioni della primavera 2019.

A Prato Centro Solidale ha già come referente Lorenzo Marchi. Nei prossimi giorni Carlesi spiegherà le motivazioni della sua scelta in una conferenza stampa, durante la quale sarà anche presentato il nuovo movimento con l'annuncio di altre adesioni.