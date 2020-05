19.05.2020 h 16:36 commenti

Massimo Carlesi per il dopo Idalia Venco alla guida della Caritas diocesana

Sarà l'ex assessore e consigliere comunale il nuovo direttore dell'organismo. Il vescovo Nerbini gli ha chiesto la disponibilità ma non ha ancora ufficializzato la nomina

E.B.

Si era dimesso da consigliere comunale di maggioranza per dedicarsi al mondo del sociale. Chi pensava alla figura del semplice volontario posizionato nelle ultime file ha fatto male i suoi conti. Esattamente tre mesi dopo dalla sua uscita dal Consiglio comunale di Prato come rappresentante di Demos, Massimo Carlesi è il candidato in pectore a ricoprire il ruolo di direttore della Caritas diocesana. Subentra a Idalia Venco, figura storica del sistema sociale cittadino che già in passato era pronta a lasciare il suo posto a favore del vicedirettore Alberto Pintus. Ipotesi sfumata dopo il coinvolgimento di Pintus nell'inchiesta giudiziaria sui centri di accoglienza profughi. A quel punto Venco è stata costretta a prolungare il suo mandato alla guida della Caritas ma ha continuato a chiedere di essere sostituita.La nomina spetta al vescovo Giovanni Nerbini che in questo periodo ha vagliato una serie di nomi. Il prediletto appare proprio quello dell'ex assessore alla Mobilità delle giunte Mattei e Romagnoli. Non c'è ancora niente di ufficiale ma Massimo Carlesi conferma a Notizie di Prato che il vescovo Nerbini gli ha chiesto la disponibilità per ricoprire quel ruolo. Disponibilità che ha dato ma su cui ancora non ci sarebbero sviluppi.Molti vedevano nella volontà di Carlesi di impegnarsi nel mondo del sociale, precise mire di scalata ai vertici della Misericordia. Poche settimane dopo invece, potremmo vederlo alla guida di un'altra importante istituzione sociale cittadina della galassia cattolica.D'altronde Carlesi è sempre stato vicino a questo mondo sia come privato cittadino che come politico, prima nei Democratici di sinistra, poi nel Pd e infine in Demos.