Massimo Cacciari ospite della quinta edizione di "Autori di oggi Capolavori di ieri"

Il filosofo presenterà la sua interpretazione della "Visitazione" del Pontormo, fra gli altri ospiti anche Sandro Veronesi e Stefano Zamagni. La rassegna organizzata dal Comune di Poggio a Caiano e di Carmignano, è curata da Carla Lomi

Filosofi, poeti, romanzieri e economisti spiegheranno in chiave moderne sei autori classici . La quinta edizione di “Autori di oggi Capolavori di ieri” organizzata dal Comune di Poggio a Caiano e da quello di Carmignano e curata da Carla Lomi ospiterà anche Sandro Veronesi, Stefano Zamagni e Massimo Cacciari che, oltre a presentare il suo ultimo libro “Generare Dio”, interpreterà la visitazione del Pontormo, che a maggio rientrerà dagli Stati Uniti nella Chiesa di San Michele. Primo appuntamento il 2 febbraio alla Villa Medicea di Artimino con Sandro Veronesi che leggerà e commenterà Cuore di tenebra di Conard. “Un festival – ha ricordato Giacomo Mari assessore alla cultura del Comune di Poggio a Caiano – nato per scommessa ma diventato un appuntamento atteso dal pubblico capace di far riscoprire i testi classici attraverso un punto di vista contemporaneo”.

L’edizione 2019 presenta una novità: uno spazio dedicato ai capolavori artistici conservati nei comuni medicei, con un focus dedicato a Pontormo che sarà l’occasione anche per spaziare verso Botticelli e Mantegna.

“La quinta edizione – ha spiegato la curatrice Carla Lomi – è caratterizzata da un tema di grande attualità: l’ospitalità e la visitazione che portano alla conoscenza e alla riscoperta di questi capolavori partendo dal passato”.

Ogni incontro sarà animato dalle letture delle pagine scelte dagli stessi autori.

“La forza di questa rassegna – ha ricordato Stella Spinelli assessore alla cultura del comune di Carmignano - è la sua formula innovativa che non prevede la presentazione del libro dell’ autore, ma la lettura e il commento di quello che al conferenziere è piaciuto di più fra i classici della letteratura. Il tutto in una cornice spettacolare come le ville e le scuderie medicee”.

L’ingresso a tutti gli incontri è libero fino ad esaurimento dei posti a disposizione. Il primo appuntamento è per il 2 febbraio alle 17 con Sandro Veronesi alla Ferdinanda che ripropone una rilettura di “Cuore di tenebra”, il 23 febbraio alla Villa di Poggio a Caiano alle 17 con Milo De Angelis che commenta il “De rereum natura”, si prosegue il 9 marzo alle 17 ancora alla Ferdinanda con Chiara Valerio e “Memorie di Adriano”, il 30 marzo Ginevra Bompiani rileggerà “I Poemi di Gigamesh”, il 13 aprile Alberto Casadei interpreta “Occasioni” di Montale, il 4 maggio Stefano Zamagni propone “Robin Crosue”, infine l’8 giugno alle 21 arriva Massimo Cacciari alla chiesa di San Michele Arcangelo di Carmignano.



