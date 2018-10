19.10.2018 h 19:17 commenti

Massaggio a luci rosse a un sedicenne, il pm chiede la condanna per il fisioterapista

La richiesta è di tre anni e mezzo. Tra pochi giorni la decisione del collegio giudicante. Il fisioterapista è accusato di atti sessuali su minore, messi in atto durante il proprio lavoro

Tre anni e 6 mesi di reclusione. E' la condanna che la pubblica accusa ha richiesto oggi, 19 ottobre, per il fisioterapista accusato di atti sessuali con minore per aver masturbato un sedicenne durante un massaggio. I fatti risalgono al 2013. Tra pochi giorni il Tribunale di Prato si esprimerà in merito. Secondo il pubblico mnistero Egidio Celano l'uomo, difesso dall'avvocato Emanuele Ciappi, è colpevole.

La parte civile, rappresentata dall’avvocato Francesco Coletta, ha chiesto 35.000 euro di risarcimento.

Il giovane è un ballerino. All'epoca dei fatti contestati, per problemi muscolari, si sottopose a dei massaggi agli arti inferiori. La manovra effettuata dal fisioterapista è arrivata fino all'inguine. Secondo quanto sostenuto dall'accusa in ben quattro casi questo ha provocato nel ragazzo eccitazione fino all'erezione. L'ultima volta il massaggiatore si sarebbe spinto oltre e avrebbe afferrato il pene del giovane insistentemente fino a provocargli l'eiaculazione.

Forse turbato da quanto accaduto, il ragazzo si è poi confidato con i genitori e l'avvocato di famiglia. Da qui la decisione di sporgere denuncia contro il fisioterapista.