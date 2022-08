11.08.2022 h 18:47 commenti

Massacrato di botte e rapinato in strada, la polizia arresta uno dei malviventi

E' uno degli episodi avvenuti a fine luglio che spinsero una parte della comunità cinese a organizzare una manifestazione, poi revocata, per chiedere più sicurezza

I poliziotti della Squadra Mobile sono riusciti ad arrestate uno dei presunti responsabili di una violenta rapina avvenuta il 29 luglio scorso ai danni di un facoltoso cinese, aggredito in strada mentre era in via Bonicoli e picchiato selvaggiamente, tanto da essere poi ricoverato in ospedale con una prognosi di 35 giorni. Nell'occasione i malviventi riuscirono a portare via circa duemila euro in contanti.

La rapina, e il conseguente pestaggio, furono uno dei motivi che spinsero parte della comunità cinese di Prato a organizzare una manifestazione, poi revocata, per chiedere maggiore sicurezza.

I poliziotti della Mobile iniziarono subito le indagini per identificare i due rapinatori, utilizzando anche le riprese delle videocamere di sicurezza della zona. Sono arrivati così ad identificare un 20enne di nazionalità maghrebina, pregiudicato e residente in provincia di Pistoia, anche se di fatto senza dimora. Il giovane si era reso irreperibile da subito dopo il violento fatto criminoso fino a martedì, quando i poliziotti sono riusciti a rintracciarlo a Prato e a bloccarlo. Il giudice ha quindi convalidato il fermo di polizia e disposto la custodia in carcere del giovane.