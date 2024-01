10.01.2024 h 09:53 commenti

Massacrato di botte e poi bruciato: l'autopsia sul pratese trovato morto ad Agliana

Svolta nelle indagini dopo gli esami medici sul corpo di Alessio Cini, che hanno evidenziato numerosi traumi. Il tecnico tessile è stato ucciso. Inquirenti in cerca di un movente

Patrizio Ceccarelli

Alessio Cini è stato prima massacrato di botte e poi, quando forse ancora respirava, il suo corpo è stato cosparso di liquido infiammabile e incendiato. L'autopsia iniziata nel pomeriggio di ieri nella sala anatomica dell'ospedale di Pistoia e conclusasi a tarda sera, dopo diverse ore di studio da parte dei medici legali, avrebbe sciolto ogni dubbio, facendo scattare l'ipotesi di omicidio per la morte del 57enne, tecnico tessile, originario di Sant'Ippolito di Prato, il cui cadavere è stato trovato semicarbonizzato la mattina dell'8 gennaio davanti alla sua abitazione, nella campagna della Ferruccia di Agliana, in provincia di Pistoia.Secondo quanto si apprende, sulla testa e sul corpo sarebbero stati trovati traumi precedenti all'incendio che fanno pensare ad un'azione violenta tale forse da aver causato la morte dell'uomo, prima ancora che sul suo corpo fossero appiccate le fiamme. E' quindi sulla pista dell'omicidio che adesso si sta concentrando l'attenzione dei carabinieri del comando di Pistoia, del nucleo investigativo e del nucleo scientifico.Un primo esame del corpo era stato eseguito sul posto, lunedì mattina, dal medico legale. Il cadavere appariva parzialmente carbonizzato, in particolare sul lato sinistro del corpo, mentre sulla sommità della testa sarebbe stata notata fin da subito una lesione, probabile conseguenza di un colpo ricevuto, anche se in un primo momento difficile da interpretare a causa dei danni dovuti al fuoco, che potrebbe essere stato appiccato proprio per cancellare le tracce del delitto.Cini viene descritto come un uomo perbene, non aveva precedenti. Aveva però una preoccupazione recente che era legata alla perdita della casa, l’appartamento di Ponte dei Baldi, davanti al quale è stato trovato morto la mattina dell'8 gennaio, che era finita all’asta dopo alcune vicende finanziarie che evidentemente non era riuscito a fronteggiare. Le indagini dei carabinieri, dirette dal sostituto procuratore Leonardo De Gaudio, sono concentrate ora nella ricerca dell'assassino o degli assassini.