26.10.2018 h 11:38 commenti

Massacrato a colpi di martello e coltello nel centro massaggi: dopo dieci anni condannato uno degli aggressori

La vittima fu attirata in una trappola e picchiato selvaggiamente da una banda di cinque persone, che poi lo rapinarono. Riportò lesioni guaribili in 50 giorni. L'unico imputato condannato a cinque anni e mezzo di reclusione

Aggredito da una banda di cinque persone armate di una pistola, un martello e diversi coltelli. Minacciato, picchiato e infine rapinato. La vittima finì all’ospedale con una prognosi di cinquanta giorni. Oggi, venerdì 26 ottobre, a distanza di oltre dieci anni dal fatto, l’unico imputato, Wu Xiao Ming, 32 anni, difeso dall’avvocato Paglia, è stato condannato a 5 anni e mezzo di carcere per rapina e lesioni. I suoi complici non sono mai stati individuati.

Il collegio giudicante del tribunale di Prato, presieduto da Silvio De Luca, ha accolto la tesi del pubblico ministero Lorenzo Gestri che aveva chiesto una condanna a 5 anni di reclusione.

La violenta aggressione, della quale rimase vittima anche una donna che era in compagnia del vero bersaglio della banda, avvenne il 6 marzo 2008 in un centro massaggi in via Erbosa. L’uomo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, fu attirato in una trappola e una volta entrato nel locale si trovò accerchiato dai connazionali che lo chiusero in una stanza e lo picchiarono per poi rapinarlo di trecento euro e di telefono cellulare. Bottino in realtà più ricco perché la donna che accompagnava la vittima aveva con sé 500 euro, tre telefonini e una borsa di marca. A scatenare il pestaggio fu l’andamento della trattativa per l’acquisto proprio del centro massaggi.