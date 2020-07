14.07.2020 h 18:32 commenti

Massacra di botte la diciannovenne che ha respinto le sue avances, arrestato

Nei guai è finito un ventiseienne di Carmignano. E' accusato di lesioni aggravate. I fatti risalgono a ottobre dello scorso anno. La vittima finì all'ospedale con varie lesioni e fratture

Picchiò la giovane amica dopo essere stato rifiutato. Lei, 19 anni, residente a Campi Bisenzio, finì al pronto soccorso con un braccio e un polso rotti, con il setto nasale e l'osso mascellare fratturati, senza più un dente e con altri spezzati. Nel pomeriggio di oggi, martedì 14 luglio, a nove mesi dalla brutale aggressione, è finito agli arresti domiciliari un macedone di 26 anni, residente a Carmignano, accusato di lesioni aggravate. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri di Signa che hanno eseguito la misura cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato su richiesta del sostituto Laura Canovai.

Il fatto risale al 2 ottobre dello scorso anno. Sia la vittima che il suo aggressore facevano parte della stessa compagnia e in gruppo uscirono quella sera per trascorrere qualche ora in un pub a Campi Bisenzio. Secondo il racconto fatto dalla ragazza, il macedone la invitò a staccarsi dal gruppo e a salire con lui in auto per andare verso Carmignano. A scatenare la follia sarebbe stato il rifiuto di lei a concludere la serata a casa del giovane. Feroce il pestaggio. La vittima, lasciata a terra con il volto trasformato in una maschera di sangue, trovò la forza di chiedere aiuto agli amici che la raggiunsero subito e la portarono al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi. Qui il racconto dell'aggressione subita, una versione dei fatti prima confusa a causa dello stato di forte choc, poi ricostruita meglio e confermata nei giorni seguenti. Le indagini disposte dalla procura e affidate ai carabinieri hanno fatto il resto. Tra gli elementi raccolti dagli investigatori un anello particolare che il giovane portava la sera dell'aggressione e la cui forma ha lasciato il segno sul viso della vittima.



