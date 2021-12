03.12.2021 h 10:28 commenti

Masha e Orso "tradotto" per i bambini non vedenti. A Prato progetto pilota a livello nazionale

Realizzato dalla sezione Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Prato con la collaborazione dell'attore Daniele di Bella e il contributo del Comune di Prato. Su youtube visibili i primi 26 episodi



Un progetto pilota in Italia che è stato realizzato dalla sezione pratese Unioni Cechi in collaborazione con il contributo del Comune di Prato. Masha e Orso riadattato per i bambini non vedenti. Il cartone animato da oggi è disponibile sul canale youtube audicortoon Italia in una versione speciale. Oltre alla voce di Masha, quella narrante dell'attore Daniele Di Bella, racconta l'ambientazione e le emozione dei personaggi che nella versione originale sono muti, ma parlano con il corpo.

"Abbiamo scelto di lanciare il cartone animato - spiega Sauro Fani vicepresidente sezione pratese Uici- proprio nella giornata dedicata alle persone con disabilità. In realtà si tratta di un progetto di inclusione che unisce bambini con disabilità e quelli normodotati".

Per ora sono disponibili 26 episodi, ne viene caricato uno a settimana, con la speranza di poter continuare in quest'opera di "traduzione" che ha comportato 18 mesi di lavoro.

"Raccontare un film per una persona adulta - ha sottolineato Daniela Di Bella ideatore del progetto - è relativamente facile, ma per i bambini le cose si complicano, bisogna descrivere la situazione, senza però perdersi nei particolari. Inoltre la voce narrante deve anche trasmettere emozioni". La scelta di Masha e Orso non è casuale: mancano quasi del tutto i dialoghi e quindi di difficile fruizione per i bambini ipovedenti: "Nel realizzare questo lavoro - spiega Cristiano Gazzarini che ha curato la parte tecnica - ci siamo immedesimati in un bambino e abbiamo cercato di vedere con i suoi occhi il cartone animato. Il prossimo passo è la realizzazione di una sorta di laboratorio composto da bambini con disabilità e normodotati in modo da rendere ancora più inclusivo il lavoro".

L'amministrazione comunale ha sostenuto con 3mila euro il progetto: "Un'idea che mi è subito piaciuta - ha spiegato l'assessore all' istruzione Ilaria Santi - sono consapevole che il nostro sostegno è una piccola goccia, ma spero che si trasformi in un oceano: questo è il primo progetto italiano e sicuramente non passerà inosservato".