19.02.2021 h 18:51 commenti

Mascherine e biscotti delle suore per finanziare il restauro del Duomo

Anche a Pasqua torna la campagna di raccolta fondi promossa dall'associazione ArteMìa insieme alla cooperativa Prato Cultura

Biscotti e mascherine, made in Prato, per sostenere il restauro del Duomo cittadino. Dopo il successo dell'edizione natalizia, grazie alla quale sono stati raccolti 5mila euro, torna anche per Pasqua la campagna 'Cose belle per il bene della città' promossa dall'associazione ArteMìa insieme alla cooperativa Prato Cultura con l'intento di contribuire agli interventi di revisione e messa in sicurezza della Cattedrale.

Per l'occasione, spiega una nota, sarà possibile acquistare i BruttiBoni di San Clemente realizzati dalle monache benedettine, e le mascherine con alcuni simboli di Prato. Il ricavato della vendita andrà a sostegno del restauro del Duomo. "La nostra iniziativa natalizia - spiega Arianna Pierattoni, vicepresidente dell'associazione ArteMìa -, grazie all'aiuto di tanti sostenitori e sostenitrici che hanno acquistato gli oggetti della campagna, è andata molto bene e ci ha permesso di ricavare ben 5mila euro che sono stati interamente devoluti all'Opera del Duomo di Prato. Certamente il cammino è ancora lungo, siamo solo all'inizio".