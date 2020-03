24.03.2020 h 17:58 commenti

Mascherine chirurgiche per tutti, domani il dono della Chiesa evangelica cinese alla città

Dalle 14 alle 17 saranno distribuite in più punti della città per evitare assembramenti. Ecco i luoghi dove sarà possibile riceverle

Mascherine per tutti. A distribuirle sarà la Chiesa cristiana evangelica cinese che nei giorni scorsi ha già firmato importante donazioni agli ospedali di Prato e di Lucca, al policlinico fiorentino di Careggi, alla Protezione Civile e alle forze dell'ordine, oltre a lasciare altre mascherine in tante cassette della posta e alle persone per strada. Domani, mercoledì 25 marzo, dalle 14 alle 17, si aggiunge un altro importante evento benefico per aiutare la popolazione a proteggersi dal Covid 19: la distribuzione di 50mila mascherine chirurgiche a chiunque ne faccia richiesta. Per evitare assembramenti l'iniziativa è stata spalmata su una decina di punti diversi corrispondenti ad altrettante chiese evangeliche del territorio.

Per questo l'evento è stato chiamato "Operazione buon vicino!". "In modo - si legge in un comunicato - che ognuno potrà andare al luogo più vicino alla propria abitazione. Il vicino è importante, il vicino è il prossimo, quindi, va amato! Ci è stato chiesto ed insegnato di farlo e noi lo vogliamo fare, non possiamo restare fermi, perché si impara ad amare amando! Gesù Cristo ha cambiato le nostre vite, le ha trasformate e lo vogliamo dimostrare con i fatti! Vogliamo anche dire che il messaggio di Gesù è per tutti gli uomini, soprattutto per quelli che ancora non lo hanno conosciuto".

Qui di seguito i punti dove si terrà la distribuzione.

Chiesa Evangelica Cinese (via Verona 11 e via vincenzo da filicaia 34/7) Chiesa di Cristo (via Protche), Chiesa cristiana “Parola della Grazia” Prato&Firenze (via Danubio 52 Chiesanuova), Chiesa cristiana del Pieno Vangelo (via San Quirico Campi Bisenzio); Chiesa Cristiana Victoria (via Orvieto 26/28), Eglise Baptiste Du Plein Evangile e Chiesa Pentecostale di Dio (via Pascoli 29/C), Chiesa di Cristo