Mascherine, a Montemurlo riparte la distribuzione: in arrivo Ffp2 e chirurgiche

La consegna comincerà nei prossimi giorni e interesserà tutte le 7.400 famiglie del territorio. Il sindaco: "Un segnale in più per ricordare l'importanza di indossare i dispositivi di protezione, insieme alla necessità di mantenere il distanziamento e lavarsi spesso le mani"

A Montemurlo nuova consegna a domicilio di mascherine chirurgiche. Si tratta della quinta consegna di dispositivi di protezione dall'inizio della pandemia alle 7400 famiglie montemurlesi.

Entro la settimana sarà concluso l'imbustamento e dalla fine della prossima (indicativamente dal 17 aprile) partirà la distribuzione a domicilio. La protezione civile comunale, grazie al supporto delle associazioni di volontariato del territorio, consegnerà ad ogni famiglia cinque mascherine del tipo Ffp2 e chirurgiche. Rispetto alla prima fase della pandemia, oggi è facile reperire le mascherine, ma la consegna vuole ribadire l'importanza della prevenzione nella lotta al Covid e vuole essere uno stimolo a continuare a rispettare le regole: indossare la mascherina ogni volta che si entra in contatto con qualcuno, lavarsi le mani e mantenere il distanziamento sociale. «Oggi abbiamo la certezza che una vaccinazione di massa riuscirà debellare questo terribile virus - sottolinea il sindaco Simone Calamai - è importante che arrivino con celerità dosi di vaccino sufficienti a mettere al sicuro almeno le persone più fragili per età o patologia. È la nostra unica speranza e il mio impegno è tutto diretto a favorire in ogni modo la campagna vaccinale sul territorio». Il sindaco Calamai nei giorni scorsi ha scritto alla Regione, alla Asl Toscana centro e alla Società della Salute per mettere a disposizione come punti vaccinali territoriali il Palazzetto dello sport di Oste e il centro sportivo comunale "Nesti" di Bagnolo.



