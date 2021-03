18.03.2021 h 12:42 commenti

Mascherina tenuta sotto il mento: multa al dipendente e 5 giorni di chiusura per il Kebab

I provvedimenti presi dopo un controllo effettuato ieri dalla polizia nell'esercizio di via del Vergaio

Stava tenendo la mascherina abbassata sotto il mento il dipendente del negozio di Kebab in via del Vergaio, controllato verso le 20 di ieri 17 marzo da una pattuglia delle Volanti. I poliziotti stavano verificando il rispetto delle norme anticontagio negli esercizi pubblici del centro. Il dipendente è stato quindi sanzionato con la multa da 400 euro mentre nei confronti del proprietario, un cittadino pakistano, presente al momento del controllo, è stato adottata la misura della chiusura del locale per 5 giorni, per non aver fatto rispettare al suo dipendente quanto previsto dalle disposizioni di contrasto al Covid.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus