02.12.2021 h 14:49 commenti

Mascherina all'aperto, si va verso l'obbligo anche a Prato

Il sindaco Biffoni sta valutando l'ipotesi per il periodo natalizio, il concerto del 31 dicembre si terrà a Officina Giovani. Varato dal prefetto il piano dei controlli, sugli autobus saranno a campione. Impegnate le forze dell'ordine e la Municipale

Shopping natalizio con la mascherina, anche a Prato l'uso all'aperto potrebbe diventare un obbligo. "Stiamo valutando questa ipotesi per il periodo natalizio - ha spiegato il sindaco Matteo Biffoni- la decisione sarà presa nei prossimi giorni in base all'andamento dei contagi. I dati attuali ci fanno stare relativamente tranquilli, ma non è una situazione acquisita per sempre. La mascherina è un' ulteriore tutela per la comunità in un periodo in cui gli assembramenti possono aumentare".

Sempre nell'ottica di evitare i contagi il concerto del 31 dicembre in piazza san Francesco si terrà a Officina Giovani e quel del pomeriggio del primo gennaio nell'atrio della stazione centrale sarà trasferito al teatro Borsi. "Non vogliamo rinunciare ai due spettacoli che fanno parte della nostra tradizione - continua Biffoni - ma non ce la siamo sentita di farli in piazza, così abbiamo optato per una soluzione al chiuso dove gli ingressi saranno contingentati e solo per chi è munito di green pass".

La provincia di Prato resta la prima in Toscana per contagi: 10.740 casi per 100.000, situazione che potrebbe migliorare nelle prossime settimane con il nuovo slancio della campagna vaccinale. "Diamo fiducia ancora una volta alla scienza - ha esortato Biffoni - Nelle prossime settimane verranno comunicate ai pediatri le modalità di vaccinazione e invito i genitori a vaccinare i propri figli. Io lo farò. Intanto sono soddisfatto che il 91% dei pratesi si è sottoposto alla vaccinazione e che i posti per le terze dosi sono andati esaurendo nel giro di poche ore".

Intanto ieri la Prefettura ha approvato il piano per i controlli nel periodo di Natale: Saranno intensificati sia per quanto riguarda il green pass basico sia per quello rafforzato con particolare attenzione agli esercizi commerciali. per quanto riguarda il trasporto pubblico abbiamo previsto controlli a campione nei punti di maggiore affluenza degli utenti. Polizia, Municipale, guardia di finanza e carabinieri si occuperanno di eseguirli secondo l'ordinanza che entro il 6 dicembre verrà emessa dal questore".