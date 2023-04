14.04.2023 h 14:57 commenti

Martina tornerà a sorridere dopo l'aggressione, grazie alla generosità di tanti pratesi

Si è conclusa con la raccolta di quasi settemila euro la sottoscrizione organizzata da Massimo Cosmo, titolare del Hop’N Drop, il locale dove la 28enne lavora: "Speriamo che torni presto tra noi"

Una gara di solidarietà per aiutare Martina, la ragazza aggredita nell'atrio di casa lo scorso febbraio (leggi) , a pagare le spese odontoiatriche per tornare a sorridere. La raccolta fondi promossa dal titolare dell'Hop’N Drop dove la ragazza lavora, si è chiusa due giorni fa con la cifra record di 6.900 euro grazie ad una colletta che ha coinvolto clienti, fornitori e colleghi."Voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato- spiega Massimo Cosmo titolare del locale - abbiamo fatto il bonifico ieri e speriamo che Martina possa rimettersi presto".I tempi in realtà sono ancora lunghi, il trauma dell'aggressione non è ancora stato superato e anche le ferite sul viso faticano a rimarginarsi. "Sono seguita dal Centro antivolenza la Nara e questo mi aiuta dal punto di vista psicologico, per quanto riguarda i denti c'è ancora molto da fare vista l'entità del danno che è stato fatto. In moltissimi mi hanno dimostrato la propria vicinanza, e la raccolta al Hop’N Drop è una testimonianza.Sono tanti soldi che copriranno in parte il preventivo che mi è stato fatto. Quando avrò ancora il mio sorriso tornerò a lavorare, ora è presto".Intanto sul fronte delle indagini, seguite dalla polizia e coordinate dalla procura, per ora tutto tace e ancora gli aggressori sono a piede libero, nonostante siano passati quasi due mesi dal gravissimo fatto.