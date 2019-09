27.09.2019 h 12:34 commenti

Martina porta a Prato la sua danza contro la Sclerosi multipla

Nonostante la malattia la giovane toscana è riuscita a realizzare il suo sogno e domenica si esibirà al teatro della parrocchia della Castellina a favore del progetto dell'Aism

Domenica 29 settembre arriva a Prato Martina Vagini, una giovane toscana dalla voce dolce ma con una forza incredibile. Martina convive con la sclerosi multipla da molti anni e ammette quanto non sia semplice. Questo non l’ha fermata e quando dice che "se si vuole, si può fare tutto" tocca darle ragione. La sua passione è la danza, scoperta recentemente, ma che le sta dando grande aiuto e molte soddisfazioni.

Domenica alle 16, si esibirà, al Teatro della Parrocchia della Castellina, per sensibilizzare le persone riguardo la patologia e per far capire quanto sia importante non arrendersi ed andare oltre la sclerosi multipla.

Lo spettacolo è davvero particolare, non ci saranno musiche, ma poesie e brani inediti. Grazie alla danza e alla maestra Anna Belvedere, Martina ha ritrovato una nuova grande passione, che la fa stare bene da più punti di vista. Martina ha soprattutto problemi alle gambe e grazie alla danza è riuscita a rinforzarle, facendo progressi nella vita di tutti i giorni.

Il pomeriggio di sensibilizzazione di domenica sarà dedicato ad Aism, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, con l’obiettivo di supportare il progetto “Famiglia oltre la sclerosi multipla”.

Insieme a Martina danzeranno le ballerine: Sara Reali, Ilaria Tacchini, Flavia Sbardellati, Giulia Gorelli, Sofia Bracamontes. Le coreografie sono interamente ideate da Anna Belvedere.