Marito e moglie finiscono nella scarpata con la loro auto: morto l'uomo, la donna soccorsa da Pegaso

L'incidente è successo nel pomeriggio sulla strada che sale sul Monteferrato dalla Villa del Barone. Le vittime hanno 92 e 88 anni

Tragedia per una coppia di anziani coniugi pratesi: lui è morto, lei è ricoverata a Careggi in gravi condizioni. I due sono finiti con la loro auto in un dirupo, mentre stavano percorrendo via di Guzzano a Montemurlo, una strada che si inerpica sul Monteferrato alle spalle della Villa del Barone e che porta a Iavello. Il brutto incidente è successo intorno alle 16 di oggi, sabato 10 novembre. Le vittime sono marito e moglie, entrambi soccorsi dal 118 intervenuto con l'ambulanza della Misericordia insieme ai vigili del fuoco. Purtroppo per l'uomo, un anziano di 92 anni, non c'è stato niente da fare, mentre la donna, di 88 anni, è stata portata con Pegaso a Careggi in codice giallo.

L'auto dei due coniugi si è ribaltata nella scarpata. Il marito è rimasto intrappolato ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo. Purtroppo era già morto. La moglie è invece riuscita ad uscire da sola dai rottami dell'auto. I sanitari hanno deciso di far intervenire l'elisoccorso Pegaso che ha trasferito la ferita a Careggi.