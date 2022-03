30.03.2022 h 10:50 commenti

Marito e moglie aggrediti e rapinati, denunciato un quarantenne. I carabinieri cercano il complice

La rapina messa a segno la sera del 9 marzo in via La Pira. La coppia stava rincasando. Il colpo ha fruttato un telefonino e altri oggetti di scarso valore. Determinanti le immagini delle telecamere di sicurezza installate nella zona

Un nigeriano di 40 anni è stato denunciato dai carabinieri perché ritenuto autore della rapina messa a segno nella tarda serata dello scorso 9 marzo in via La Pira ai danni di una coppia di cinesi – marito e moglie – di 40 e 32 anni. L'uomo è stato identificato e denunciato al termine delle indagini condotte dalla Sezione operativa dei carabinieri. Alla rapina avrebbe preso parte anche un'altra persona che al momento non è stata ancora individuata.

Marito e moglie stavano rincasando quando i rapinatori li hanno sorpresi alle spalle; l'uomo è stato colpito con un pugno dai malviventi che hanno cercato invano di impossessarsi della borsa della moglie per poi allontanarsi accontentandosi solo di un telefonino e di altri oggetti di scarso valore.

A indirizzare le indagini dei carabinieri sono state le immagini delle telecamere di sicurezza installate nella zona. La visione ha consentito di accertare che le vittime, prima di essere aggredite e rapinate, erano state pedinate. Determinante è stata la comparazione dell'abbigliamento indossato dal nigeriano la sera della rapina e quello ritrovato nella sua disponibilità quando sono intervenuti i militari per identificarlo e denunciarlo.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus