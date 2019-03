29.03.2019 h 16:18 commenti

Marina Massironi e Roberto Citran portano a Montemurlo “Le verità di Bakersfield”

Appuntamento domani alle 21,15 al teatro della Sala Banti con un esilarante monologo a due voci in un'America percorsa da forti divari sociali

La stagione teatrale in Sala Banti (piazza della Libertà a Montemurlo) si avvia a conclusione con un esilarante e caustico monologo a due voci “Le verità di Bakersfield” con Marina Massironi e Roberto Citran. L'appuntamento è per domani sabato 30 marzo ore 21,15 con due destini, due vicende umane lontanissime che si incontrano nello scenario di una America percorsa da forti divari sociali.

Maude è una cinquantenne disoccupata ormai vinta dall'esistenza, ma nella sua caotica roulotte è celato un possibile tesoro, un presunto quadro di Jackson Pollock. Il compito di Lionel, esperto d'arte volato da New York a Bakersfield, è quello di valutare l'opera che, in caso di autenticazione, potrebbe far cambiare completamente vita a Maude.

Durante l'incontro nella casa-roulotte le differenza fra i due sono evidenti, ma nel prosieguo dell'incontro succede che Maude si riveli assai meno sprovveduta di quanto appare e la posizione di Lionel appaia via via sempre più fragile in una sorta di ribaltamento di ruoli che conduce all'epilogo.

Marina Massironi e Roberto Citran interpretano magistralmente un dramma comico ed esilarante che arriva per la prima volta in Italia dopo aver divertito il pubblico statunitense e inglese.

"Anche quest'anno la stagione teatrale in Sala Banti ha proposto un programma di grande qualità che ha portato in scena i maggiori interpreti italiani - sottolinea l'assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero –. Chiudiamo la stagione con una coppia intensa e divertente, Massironi- Citran, che saprà conquistare il pubblico. L'ultimo spettacolo effettivo della stagione sarà “H3+” di Paolo Benvegnù, a febbraio e rimandato a giovedì 4 aprile".