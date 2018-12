15.12.2018 h 14:31 commenti

Marijuana per uso personale, giovane segnalato alla prefettura dopo il controllo della polizia

Un diciannovenne è stato trovato con 9 grammi di stupefacente dopo un controllo la scorsa notte in via Vai, nella zona di Pratilia

Un giovane di 19 anni, residente a Pistoia, è stato segnalato alla prefettura dopo essere stato trovato in possesso di nove grammi di marijuana dalla polizia che lo ha fermato in via Vai nella notte di sabato 15 dicembre. Il giovane è stato notato mentre cercava di dileguarsi nel buio dopo aver visto avvicinarsi una Volante. Così facendo, però, ha finito per attirare l'attenzione ed è stato fermato per un controllo. Quando è saltata fuori la droga, ha ammesso di averla per uso personale e per questo motivo il suo nome è finito in prefettura.



Edizioni locali collegate: Prato

