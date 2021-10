07.10.2021 h 12:00 commenti

Marijuana messa ad essiccare in un podere abbandonato di Comeana

I carabinieri di Poggio a Caiano hanno sequestrato oltre 400 piante che avrebbero fruttato non meno di 40 kg di sostanza stupefacente

Un podere abbandonato veniva utilizzato come essiccatoio di marijuana. A scoprirlo, la scorsa notte, sono stati i carabinieri della Stazione di Poggio a Caiano. Il rudere si trova a Comeana e i militari vi hanno trovato all'interno oltre 400 piante di marijuana perfettamente allineate e poste ad essiccare per il successivo smercio nella piazza pratese.

La sostanza stupefacente del peso complessi di oltre 40 kg avrebbe fruttato svariati migliaia di euro agli spacciatori, ai quali i carabinieri hanno tolto il guadagno di svariati mesi di lavoro tra semina, accrescimento ed essiccazione delle piante, appena prima che ponessero in commercio la sostanza.

Al momento sono in corso le indagini per scoprire i responsabili del reato.



