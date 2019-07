15.07.2019 h 18:51 commenti

Maria Grazia Ciambellotti nominata preside del liceo Livi, al Buzzi arriva Marinelli

Pubblicate le graduatorie dei dirigenti scolastici già di ruolo, ma per Marconi e Brunelleschi bisogna attendere fine agosto quando sarà pronta la graduatoria nazionale. Il successore di Serniotti arriva dal liceo artistico Virgilio di Empoli

Maria Garzia Ciambellotti, ex assessore alla pubblica istruzione della prima giunta Biffoni, è stata nominata dirigente scolastico del Liceo Livi, mentre al Buzzi arriva Alessandro Marinelli, 53 anni, che fino a giugno è stato preside del polo liceale Virgilio di Empoli. A stabilirlo l'ufficio regionale scolastico sulla domanda dei trasferimenti dei presidi di ruolo.

Restano ancora da assegnare i posti del liceo artistico Brunelleschi e del Marconi (Tiziano Pierucci da settembre è in pensione) e da sciogliere il nodo se i numerosi dirigenti scolastici che hanno il doppio incarico lo manterranno. Per questo bisognerà aspettare la fine del concorso per dirigenti scolastici e la graduatoria nazionale che sarà pronta a fine agosto.

Per quanto riguarda le conferme Giovanna Nunziata resta al Convitto Cicognini, Mario Di Carlo al liceo Rodari e al classico di via Baldanzi, Giuseppina Cappellini mantiene la dirigenza dell'istituto comprensivo Mazzoni., Claudia Del Pace confermata all'Ic Mascagni e Paola Toccafondi all'Ic Malaparte. Resta vacante la dirigenza all'istituto comprensivo di Poggio a Caiano Filippo Mazzei, retta fino ad ora da Ciambellotti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus