21.09.2023 h 12:19 commenti

Marconi, più opportunità di lavoro con il nuovo laboratorio di manutenzione dei veicoli elettrici

Realizzato con un finanziamento Pon Europeo permette ai diplomati di poter aprire un' officina specializzata sulla mobilità del futuro. L'istituto di via Galcianese presto firmerà un accordo con la Ford

Per gli studenti del Marconi una nuova opportunità formativa e lavorativa grazie all'inugurazione del laboratorio per la manutenzione dei veicoli elettrici, il primo in Toscana realizzato all' interno di una scuola.

"Un'attività didattica trasversale a vari dipartimenti- ha sottolineato il dirigente scolastico Paolo Cipriani - che offre ai ragazzi anche la possibilità, una volta diplomati, di poter aprire un'officina non solo per i veicoli tradizionali, ma anche per quelli elettrici".

Finanziato con 120nila euro grazie a un fondo Pon europeo, il laboratorio sarà aperto anche nelle ore extracurriculari. "Nel piano didattico - ha spiegato Gabriele Fortugno referente del laboratorio - abbiamo dato anche questa possibilità ai ragazzi, in un piccolo spazio molto attrezzato potranno conoscere le macchine del presente, ma anche quelle del futuro".

Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato anche Confartigianato Imprese Prato con il proprio ufficio categorie e anche Simone Calamai presidente della Provincia: "Il Marconi - ha sottolineato - è una scuola aperta al futuro e in grado di offrire ai ragazzi una formazione concreta spendibile nel mondo del lavoro".

Ma le novità per la scuola del polo di San Paolo continuano;è in arrivo un accordo con la Ford per gestire un'attività in sinergia. "Per quanto riguarda invece, il sogno di aprire un centro di revisione delle auto - conclude Cipriani - i tempi non sono ancora maturi. Bisogna avere spazi, che a noi mancano, e anche costituire un'agenzia formativa che permetta l'attività con il pubblico. per ora i nostri laboratori restano funzionali alla didattica"