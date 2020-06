27.06.2020 h 11:38 commenti

Marconi e Brunelleschi si contendono il Marconcino. Il dirigente del professionale: "Tocca a noi, c'è una delibera della Provincia"

Paolo Cipriani rivendica gli spazi dell'attuale succursale del liceo snocciolando i numeri in crescita degli alunni, anche disabili, e la carenza di dieci aule per il prossimo anno. L'asso nella manica è un accordo firmato nel 2019

Guerra a distanza fra il Marconi e il liceo artistico Brunelleschi per l’assegnazione, a settembre, del Marconcino, attualmente utilizzato come succursale dalla scuola di Montemurlo.Il dirigente scolastico dell'istituto di via Galcianese, Paolo Cipriani, usa le stesse “armi” utilizzate da Cristina Landi, coordinatrice della succursale del Brunelleschi che chiede di continuare a utilizzare il Marconcino, nonostante l'assegnazione della nuova sede ( leggi ).Al Marconi, secondo i dati forniti da Cipriani, cresce il numero di studenti e nello specifico di disabili, i laboratori hanno bisogno di più spazio e ovviamente mancano le aule. In più rispetto alla collega del liceo, rispolvera un verbale del 1 agosto 2019 in cui la Provincia assegnava il Marconcino all'istituto professionale. “Lo scorso anno- spiega Cipriani – abbiamo concesso una deroga al liceo artistico, ma quest’anno anche in virtù delle nuove norme con cui ripartirà la scuola, abbiamo stimato che ci mancano una decina di aule”.Cipriani si fa forte anche del fatto che il Marconcino, proprio a partire dal nome, è la succursale perfetta dell’istituto di via Galcianese visto che si trova davanti alla sede principale .“Inoltre abbiamo per il prossimo anno 75 alunni disabili – continua il dirigente – che hanno bisogno di ambienti vicini alla scuola madre e con l'accesso senza scale”.Come il Brunelleschi, anche il Marconi può vantare, negli ultimi quattro anni, un costante incremento di iscrizioni (+38%) portando il numero complessivo di studenti a 900 a cui vanno aggiunti quelli della Formazione superiore gestita da Confindustria e Confartigianato che vorrebbero utilizzare i locali della scuola.