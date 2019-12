10.12.2019 h 10:45 commenti

Marco D'Amore a Prato per incontrare il pubblico all'Omnia prima della proiezione de "L'immortale"

Domani l'attore e regista, reso popolare dal personaggio di Ciro Di Marzio nelle prime tre stagioni della serie televisiva "Gomorra", ospite della multisala che quest'anno festeggia dieci anni di attività

Domani sera, mercoledì 11 dicembre, alle 20.30 l'attore e regista Marco d'Amore, noto al grande pubblico per il ruolo di Ciro Di Marzio nelle prime tre stagioni della serie televisiva "Gomorra", sarà presente in sala, al cinema Multiplex Omnia Center, per salutare il pubblico prima della proiezione del film "L'Immortale", da lui diretto e interpretato, che sta facendo incassi da record.

Nel film D'Amore sarà di nuovo Ciro Di Marzio. L'evento di domani sarà il primo di una serie di grandi appuntamenti organizzati dal Giometti Cinema Multiplex Omnia Center di Prato in occasione del decimo anniversario della sua apertura.