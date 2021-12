04.12.2021 h 21:02 commenti

Marco Curcio è il nuovo segretario comunale della Lega: “Troppi cocci rotti, subito a lavoro”

È stato eletto oggi pomeriggio all’Art Hotel da 12 dei 18 militanti presenti. L’altro candidato non si è presentato per protesta contro le modalità organizzative e si riserva di verificare la compatibilità dell’incarico rispetto al lavoro di Curcio

Marco Curcio è il nuovo segretario comunale della Lega. Oggi pomeriggio, 4 dicembre, all’Art hotel che ha ospitato il Congresso, il consigliere comunale pratese ha ottenuto la maggioranza dei voti dei militanti 12 su 18 presenti (in tutto sono una ventina). Assente l’altro candidato, Claudio Baldari che ha mandato una lettera per spiegare le sue ragioni. L’assenza è una forma di protesta verso le modalità organizzative del congresso, un evento che manca da 6 anni ma che è stato organizzato in pochi giorni: “tempistiche assolutamente non idonee, per poter svolgere riunioni a riguardo con i militanti, come è sempre stato fatto per i congressi,da poter permettere ai miltanti di votare nel modo più giusto e corretto con molte più informazioni. Tenendo conto che a Prato sono quasi due anni che non viene fatta una riunione politica,ma solo incontri dove i nuovi commisari venivano a presentarsi”. Non solo. A Notizie di Prato Baldari ha aggiunto che si riserva di verificare la legittimità della nomina di un militare, quale è Curcio, a guida di un partito. Insomma, anche stavolta in casa del Carroccio non sono mancate tensioni. Il neo segretario tira dritto: "Ringrazio tutti i sostenitori e i militanti di questa grande comunità della Lega, questo Congresso annunciato da Matteo Salvini la scorsa estate è stato un grande esercizio di democrazia- ha dichiarato Curcio -Finalmente la Lega di Prato, Montemurlo e Valbisenzio volta pagina: dopo 6 anni ha un Segretario politico eletto, da oggi si comincia a fare le cose seriamente. Iniziamo subito a rimboccarci le maniche: tra poco sarò a Pisa a un convegno sulla Sanità regionale, poi ci concediamo un brindisi con altri simpatizzanti e dirigenti, insieme anche all'on. Susanna Ceccardi. Le cose da fare sono tante, domani pomeriggio (domenica) faremo il punto della situazione su alcune segnalazioni ricevute dai cittadini, poi lunedì ho già in programma una riunione per cominciare a dividerci il lavoro. Chi ci ha preceduti ha lasciato solo cocci rotti, ma per fortuna passione e capacità non ci mancano". Presenti al congresso il commissario regionale Lolini e quello provinciale Filippo Lagrassa, nominato solo due settimane fa. Per gli alleati c’erano l’onorevole Erica Mazzetti di Forza Italia e il capogruppo di Fratelli d’Italia Claudio Belgiorno. Il gruppo di militanti che ha sostenuto Curcio alla Segreteria elegge anche 3 dei 4 componenti del Direttivo, tutte donne: Francesca Storai, consigliera di Vernio, Elena Chiti, consigliera a Poggio a Caiano, e Giovanna Favorito, militante di lunga data. In rappresentante della minoranza interna ci sarà David Carlesi.

