Marciapiedi invasi dalla spazzatura, la segnalazione di un lettore: "Io sconsolato abitante del Macrolotto zero"

Nuove immagini di degrado nella zona di via Pistoiese. Sacchi e sacchetti di rifiuti abbandonati lungo i marciapiedi in attesa del ritiro porta a porta

“Avendo tempo e voglia avrei potuto mandarne quaranta e più di foto ma mi fermo a quattro”. Scrive così Andrea Gori, che sotto nome e cognome aggiunge “sconsolato abitante del Macrolotto zero” per accompagnare le foto che mostrano i cumuli di spazzatura abbandonati nelle strade del quartiere in attesa del ritiro porta a porta.Ennesima segnalazione che arriva a Notizie di Prato da una zona particolarmente in sofferenza. Le immagini mostrano i marciapiedi invasi da sacchi e sacchetti di rifiuti.“Sarà anche per questo – chiede lo 'sconsolato abitante del Macrolotto zero' – che nella classifica de Il Sole 24 Ore per la qualità della vita Prato, lo scorso dicembre, era scesa di 17 posizioni”?